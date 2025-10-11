Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yeşilin kalbinde, toprağın bereketiyle yoğrulmuş bir mutfak kültürü... Bu etkinliğin, yerel tatların yaşatıldığı, sürdürülebilir mutfak kültürünün kök saldığı yeni başlangıçlara ilham olmasını diliyorum.”

Paylaşımda ayrıca, Emine Erdoğan’ın Rize Gastronomi Günleri kapsamında kurulan stantları ziyaretinden kareler yer aldı. Etkinlikte yöresel lezzetler, coğrafi işaretli ürünler ve Karadeniz mutfağının zenginliği ön plana çıktı.

Rize Gastronomi Günleri’nde Yerel Tatlar Ön Planda

Bu yıl beşincisi düzenlenen Rize Gastronomi Günleri, yerel üreticiler ile ziyaretçileri buluşturarak, kentin mutfak mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacını taşıyor. Emine Erdoğan’ın da destek verdiği etkinlikte, sürdürülebilir tarım, yerli üretim ve sıfır atık mutfak anlayışı vurgulandı.

