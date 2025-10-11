Olay, 19 Temmuz’da Etimesgut’ta meydana geldi. Apartman yöneticisi Mehmet Durmaz, bina girişinde karşılaştığı komşusu Salih Dağ’dan aidat borcunu ödemesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Dağ, yanında taşıdığı bıçakla Durmaz’ı kalbinden yaraladı. Ağır yaralanan Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından evine çıkan Dağ, balkonda sigara içerken cep telefonu kamerasına yansımış, kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Eşine Tehdit ve Hakaret

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Dağ’ın, Mehmet Durmaz’ı bıçakladıktan sonra eşi Amine Durmaz’a hakaret edip bıçakla tehdit ettiği belirtildi.

Amine Durmaz, savcılıktaki ifadesinde, “Kapı önünde eşimle birlikteyken Dağ’ın eşiyle karşılaştık. Eşim araya girdi, kısa süreli itişme yaşandı. Dağ cebinden bıçak çıkarıp eşimi kalbinden vurdu. Araya girenlerden kurtulup ikinci darbeyi de vurdu. Ardından bana ve 3 yaşındaki oğluma dönüp ‘Sizi öldüreceğim’ diye bağırdı” dedi.

‘Bıçağın Üzerine Düştü’ Savunması

Tutuklu sanık Salih Dağ, savunmasında olayın kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürdü. Dağ, üst kat komşusu olan Durmaz ile gürültü ve su sızıntısı nedeniyle daha önce tartışmalar yaşadığını belirterek, “Olay günü Durmaz beni itip yüzüme tükürdü, hakaret etti. Ben de tokat attım. Gözlüğüm düştü, görmedim. Kendimi korumak için cebimdeki bıçağı çıkardım, o sırada bıçağın üzerine düştü” ifadelerini kullandı.

‘Yeterli Deliller Oluştu’

İddianamede, Salih Dağ’ın “kasten öldürme”, “zincirleme şekilde alenen hakaret”, “silahla tehdit” ve “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından sorumlu olduğu, bu suçlara ilişkin yeterli delillerin toplandığı belirtildi.

Savcılık, sanık hakkında müebbet hapis, ayrıca 11 yıl 6 aya kadar hapis ve adli para cezası talep etti. İddianame, Ankara Batı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.