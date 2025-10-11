Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de Ünye ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 4,96 gram esrar, 21,06 gram esrar karışımlı tütün, 8 uyuşturucu hap ve 10 alacak-verecek defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı. (DHA)