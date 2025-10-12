Ünlü sanatçı Güllü’nün ani ölümüyle sarsılan ailesi sessizliğini bozdu. Güllü’nün kızı, annesiyle son anlarını ve yaşadıkları süreci anlattı.

Kızının ifadesine göre, anne-kız arasında hiçbir problem yoktu. “Annem çok neşeliydi. Hatta ‘O ne lan!’ diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir” dedi.

Olay gecesi üç şişe alkol içtiğini belirten genç kadın, “Biz alkol ya da uyuşturucu almadık” ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları acının yanında sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarının da kendilerini derinden yaraladığını söyleyen Güllü’nün kızı, “Bizi en çok yıpratan şey, annemizin acısını bile yaşayamamamız oldu. Sosyal medya bir linç alanına döndü. Bazı sanatçılar bile annemin en yakınıymış gibi açıklama yaptı ama ne taziyeye geldiler ne de cenazeye” dedi.