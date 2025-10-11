Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde meydana geldi. Mustafa Yel (31) idaresindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil, Kasım Gürkan’ın (34) kullandığı 07 CAJ 274 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Gürkan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürkan, Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.