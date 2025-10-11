Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımı “Güller ve Günahlar”, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. NGM imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, başrollerde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel yer alıyor. Dizi, kaderin bir araya getirdiği başarılı bir iş insanı ile çiçekçi bir kızın duygu yüklü hikayesini konu alıyor.

Merakla beklenen “Güller ve Günahlar”, sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Dizinin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, bu yıl Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen Mipcom Fuarı’nda Türkiye’yi temsil edecek.

“Güller ve Günahlar” ekibi Cannes’da özel etkinlikte buluşacak

14 Ekim Salı günü Cannes’daki Carlton Beach’te dizinin fragman gösterimi ve özel bir parti düzenlenecek. Etkinliğe Murat Yıldırım ve Cemre Baysel ev sahipliği yapacak. Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkenin yoğun ilgisini çeken “Güller ve Günahlar” için uluslararası yayın anlaşmalarının yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.