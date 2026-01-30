İstanbul Tuzla'da oturan Y.Ş., 20 Ocak'ta gezmek için Kocaeli'nin Darıca ilçesine geldi. Akşam saatlerinde bir otele yerleşen Y.Ş., internet üzerinden bir kadın ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. Y.Ş., otele gelen kadının bıçak zoruyla 20 bin TL'sini gasbedip kaçtığını iddia ederek polise başvurdu. Polis, otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kadının yabancı uyruklu N.K. olduğunu belirledi. N.K. dün, Darıca'da polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA