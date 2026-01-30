Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da yaşanan pek çok kentsel sorunun temelinde uzun süredir bütüncül bir üst ölçekli mekânsal planın olmaması ve rant odaklı parçacı imar kararlarının yer aldığını belirtti. Bu durumun kenti iklim krizi başta olmak üzere birçok risk karşısında kırılgan hale getirdiğine dikkat çeken Yavaş, söz konusu tabloyu değiştirmek amacıyla 1/100.000 ölçekli Ankara 2050 Çevre Düzeni Planı sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Ankara metropol alanı için 20 yıl sonra, il bütünü için ise ilk kez hazırlanan planın tanıtımı, Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun yanı sıra ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı.

Yavaş, planın amacının Ankara’yı rantla değil akıl, bilim ve katılımcılıkla planlamak olduğunu vurgulayarak, geçmişin hatalarının tekrarlanmaması ve çocuklara daha düzenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir başkent bırakılması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.