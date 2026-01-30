21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili adalet talebi Ankara’da yükseldi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar ve sivil toplum örgütleri, genç kızın ölümünün aydınlatılması için Başkent’te bir araya geldi.

Kampüsten Çıktı, Bir Daha Geri Dönmedi

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te eğitim gördüğü üniversitenin kampüsü içerisindeki yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kampüs sınırları içinde kaybolan Kabaiş’in cansız bedeni, iki hafta sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Genç öğrencinin ölümü kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, olay şüpheli ölüm kapsamında soruşturulmaya başlandı.

300 Kamera Kaydı, 80 Numune İncelendi

Soruşturma dosyasında bugüne kadar 300’e yakın kamera kaydı ve 80 farklı numunenin incelendiği öğrenildi. Ancak geçen zamana rağmen dosyada net bir sonuca ulaşılamaması, ailenin ve kamuoyunun tepkisini artırdı.

Baba Kabaiş: “Bir Yıldır Adalet Arıyorum”

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünün aydınlatılması için yaklaşık bir yıldır adalet mücadelesi verdiğini belirterek yetkililere çağrısını sürdürüyor. Aile, soruşturmanın derinleştirilmesini ve sorumluların ortaya çıkarılmasını talep ediyor.

Kadınlar Ankara’da Bir Araya Geldi

Rojin Kabaiş cinayetinin aydınlatılması için Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar ve kadın örgütleri, Ankara’da buluştu.

TMMOB MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Rojin için adalet çağrısı yapıldı.

Katılımcılar, genç kadınların şüpheli ölümlerinin cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, Rojin Kabaiş dosyasının etkin ve şeffaf biçimde yürütülmesini istedi.