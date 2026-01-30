TÜİK, 2025'in Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4'üncü çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon 749 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 64 milyar 448 milyon 303 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 782 milyon 446 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 18'ini Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Ziyaretçilerden elde edilen bu yılki gelirin 46 milyar 252 milyon 178 bin dolarını kişisel harcamalar, 18 milyar 196 milyon 125 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

4'ÜNCÜ ÇEYREK GELİRİ 15 MİLYAR DOLAR OLDU

Turizm geliri ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan 4'üncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 artarak 15 milyar 151 milyon 842 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 14 milyar 939 milyon 353 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 212 milyon 488 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 19,1'ini Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 11 milyar 28 milyon 37 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 911 milyon 317 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 2,7 ARTTI

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak 63 milyon 917 bin 57 kişi oldu. Bunların yüzde 17,5'ini 11 milyon 175 bin 394 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yıllık olarak geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 100 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025 yılı 4'üncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 artarak 14 milyon 744 bin 1 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 19,3'ünü 2 milyon 839 bin 596 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 91 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 57 dolar oldu.

PAKET TUR HARCAMALARININ PAYI YÜZDE 28,2

Bu yıl ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 28,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 21,1, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,8 oldu. Bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 4,5, yeme içme harcamaları yüzde 16,1 ve uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 8,9 arttı.

4'üncü çeyrekte ise ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 26,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 22,8, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 13,6 oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları yüzde 5,5, yeme içme harcamaları yüzde 20,8 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 15,2 arttı.

ZİYARETÇİLERİN GELİŞ AMAÇLARI

Yıllık olarak ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,7 ile 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 63,4 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi. 4'üncü çeyrekte ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 63,6 ile 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' yer alırken, yurt dışı ikametli vatandaşlar, Türkiye'ye yüzde 68,5 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, 2025 yılında yüzde 24 artarak 9 milyar 602 milyon 89 bin dolar oldu. Bunun 7 milyar 369 milyon 230 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 232 milyon 858 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,2 azalarak 1 milyar 914 milyon 748 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 576 milyon 682 bin dolarını kişisel harcamalar, 338 milyon 66 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDENLERİN SAYISI YÜZDE 4,4 ARTTI

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 2025 yılında yüzde 4,4 artarak 11 milyon 897 bin 355 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 807 dolar olarak gerçekleşti. 4'üncü çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,3 artarak 2 milyon 969 bin 848 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 645 dolar olarak gerçekleşti. (DHA)