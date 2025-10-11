Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, ilçe merkezleri ve mahallelerde ihtiyaç duyulan yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Akkışla’da asfalt yama ve çukur doldurma çalışmaları

Belirlenen program kapsamında, Akkışla ilçe merkezi ve mahallelerde asfalt yama, çukur doldurma ve deformasyon giderme işlemleri gerçekleştiriliyor. Böylece vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Diğer ilçelerde çalışmaların hazırlığı tamamlandı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentin diğer ilçelerindeki yol bakım ve onarım hizmetleri için de hazırlıkları tamamladı. İhalelerin tamamlanmasının ardından, ilgili bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kış aylarında güvenli ulaşım sağlayabilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.