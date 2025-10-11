Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Mamak ilçesinde geniş çaplı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kurumdan yapılan duyuruda, Şahintepe Mahallesi’ndeki P15 pompa istasyonunda meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle bazı bölgelerde su verilemeyeceği bildirildi.

Bugün (11 Ekim Cumartesi) saat 20.00’ye kadar sürecek kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Tuzluçayır, Şahintepe, Şirintepe, Fahri Korutürk, Mutlu, Kutlu, General Zeki Doğan, Ege, Cengizhan, Duralialıç, Akşemsettin, Boğaziçi, Zirvekent, Peyami Safa, Kartaltepe, Mehtap, Çağlayan, Misket ve Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi’nin bir kısmı yer alıyor.

ASKİ, yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirterek, “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” açıklamasında bulundu.