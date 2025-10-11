Tütün ürünlerine önümüzdeki günlerde yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sigara fiyatlarına paket başına 5 TL'lik bir artış gündemde. Zamlı fiyatların Ekim ayı ortasında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Henüz firmalardan resmi bir açıklama gelmezken, artışın gerekçesi olarak artan üretim ve dağıtım maliyetleri gösteriliyor.

Bu zamla birlikte en ucuz sigara paketinin 60 TL’yi aşabileceği, bazı markalarda ise fiyatların 70 TL’ye yaklaşabileceği belirtiliyor.

Son dönemde tütün ürünlerine gelen ardışık zamlar, vatandaşın cebini yakarken, sigara kullanıcılarının da tepkisini çekmeye devam ediyor.