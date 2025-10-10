Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan personel için görevde yükselme sınavı düzenleneceğini açıkladı.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, taşra teşkilatı il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapacağız. Bu kapsamda yazılı sınav 7 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.”

Detaylı bilgilendirmelerin, meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden paylaşılacağı bildirildi.