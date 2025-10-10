Ukrayna Süreci “Duraklama Modunda”

Peskov, “İstanbul barış süreci şu anda duraklama modunda. Kiev yönetimi, sunduğumuz taslak belgelere ve üç çalışma grubu oluşturma teklifimize yanıt vermiyor.” diyerek Ukrayna tarafının müzakere sürecine ilgisiz kaldığını savundu. Avrupa ülkelerinin Kiev yönetimini etkilediğini de vurgulayan Peskov, “Kiev, pozisyonunun her geçen gün zayıfladığının farkında değil.” ifadelerini kullandı.

Anchorage Zirvesi’nin Önemi

15 Ağustos’ta Alaska’daki Elmendorf–Richardson Üssü’nde gerçekleşen Putin-Trump zirvesi yaklaşık üç saat sürmüştü. Görüşmede Ukrayna krizine barışçıl çözüm yolları ve Moskova-Washington ilişkilerinin yeniden normalleşmesi ele alınmıştı. Kremlin, zirvenin “yeni bir diplomatik dönemin başlangıcı” olabileceği yönündeki beklentisini koruyor.

Muhabir: Dmitri Chirciu