Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı barışa dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Kalın, “Bu ateşkes tabii ki sorunun çözümü değil, daha ilk adımdır. Gerçek çözüm ancak Filistin Devleti kurulduğunda mümkün olacaktır.” dedi.

“Gazze’de Akan Kanın Durması Tarihi Bir Fırsat”

Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Kalın, iki yıldır süren Gazze saldırılarının ateşkesle sona erdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bugün itibarıyla elimizde bir ateşkes var. Akan kanın durması, gözyaşlarının dinmesi için tarihi bir fırsat önümüzde. Bu ateşkesi barışa dönüştürmek hepimizin sorumluluğu.”

Kalın, ateşkesin kırılgan bir süreç olduğunu belirterek uluslararası topluma çağrıda bulundu:

“Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi için sadece arabulucu ülkelerin değil, Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Ortadoğu’ya tüm uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.”

“Sorun, Filistin Devleti Kurulduğunda Gerçek Manada Çözülür”

Kalın, Gazze’deki ateşkesin kalıcı çözümün ilk adımı olduğunu belirterek, “Sorun ancak ve ancak Filistin Devleti kurulduğunda, iki devletli çözüm hayata geçirildiğinde çözüme yaklaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle aktif rol oynadığını vurgulayan Kalın, “Bu konuyu sadece bölgesel değil, küresel barışın anahtarı olarak görüyoruz.” dedi.

“Rusya-Ukrayna Krizinde Türkiye Kritik Rol Üstlendi”

MİT Başkanı Kalın, konuşmasında Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki arabuluculuk çabalarına da değinerek,

“Dolmabahçe Mutabakatı, savaşın sonlandırılması için en önemli adımlardan biriydi. Türkiye, bundan sonra da müzakerelere ev sahipliği yapmaya ve kolaylaştırıcı rolünü sürdürmeye devam edecek.” dedi.

“Suriye Yeni Bir Döneme Girdi”

Suriye’de Esed rejiminin yıkılmasıyla yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Kalın, Suriye’nin yeniden inşası için uluslararası desteğin önemine dikkat çekti:

“Yeni Suriye yönetimi çökmüş bir devleti devraldı. Toplumsal bütünlük ve ekonomik kalkınma için herkesin yardımına ihtiyacı var.” dedi.

“Somali ve Afrika’da Türkiye’nin Etkinliği Artıyor”

Kalın, Türkiye’nin Afrika’daki istikrar politikalarına da değinerek, Somali’nin artık “terk edilmiş bir ülke olmaktan çıkıp, bölgenin önem verilen bir ülkesi haline geldiğini” söyledi.

“Somali’nin kalkınması sadece Somalililerin değil, tüm bölgenin ortak sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

“Türk Dünyası Enerji Güvenliğinin Sigortası Haline Geldi”

Enerji güvenliği konusunda da açıklamalarda bulunan Kalın, Türk Dünyası’nın küresel enerji istikrarında kilit rol oynadığını belirtti:

“Kazakistan’dan Türkiye’ye uzanan enerji hattı, dünya enerji güvenliğinin sigortası haline geldi.” dedi.

“Egemenlik, Sahip Olduğun Kabiliyetlerle Ölçülür”

Kalın, savunma sanayindeki yerli üretim hamlelerinin Türkiye’nin bağımsızlık anlayışında kritik önemde olduğunu ifade ederek,

“Egemenlik, söylemle değil; ürettiğiniz teknolojiyle, size ait olan imkanlarla ölçülür. Savunma sanayindeki başarılarımız sadece Türkiye’yi değil dost ülkeleri de güçlendiriyor.” dedi.

“Türkiye Yüzyılı’nın Temeli: Terörsüz Türkiye”

Konuşmasının son bölümünde ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini vurgulayan Kalın,

“Terörsüz Türkiye sadece ülkemizin değil; Suriye, Irak ve tüm bölgenin güvenliğine katkı sağlayacak tarihi bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

“İstihbarat, Doğru ve Kıymetli Bilgidir”

Konuşmasının ardından Hatıra Panosu’na kendi tanımını yazan Kalın, “İstihbarat, doğru ve kıymetli bilgidir” notunu paylaştı.