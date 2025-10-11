Sabahın erken saatlerinde tarihi Kazancılar Çarşısı’ndaki “Ciğerciler Sokağı” dumanlar içinde güne uyanıyor. Kent sakinleri ve şehir dışından gelen ziyaretçiler, kahvaltıda ciğer kebapla güne başlıyor. Ciğer tercih etmeyenler ise Adana usulü sıkma ya da kaşarlı börek ile kahvaltılarını yapıyor.

Adana kebabı günün her saati sofralarda

Adana’nın tescilli lezzeti olan Adana kebabı, günün her saati kentin dört bir yanındaki mangallarda pişiriliyor. Erkek kuzu etinin zırhla çekilerek elde edildiği kebap, hem kentlilerin hem de turistlerin vazgeçilmezi konumunda.

İşletmeci Cihangir Korkmaz, Adana’da yemek kültürünün kesintisiz sürdüğünü belirterek, “Sabah kahvaltıda ciğerle başlar, öğlen kebap yeriz. Akşam şırdanla devam ederiz. Gün bizde 24 saat sürer. Kebap aşkı hiçbir zaman bitmez.” dedi.

Geceyi şırdan ve mumbar süslüyor

Geceleri ise Adana’nın dört bir yanını şırdan ve mumbar tezgahlarının kokusu sarıyor. Coğrafi işaret tescilli şırdan, kuzunun midesinden yapılan ve baharatlı pirinçle doldurulan özel bir lezzet olarak biliniyor.

Şırdancı Yiğit Hüseyin Sudun, “Bu lezzet sadece geceleri tüketiliyor. Gündüz pek tercih edilmiyor. Akşam 21.00 ila 03.00 arası yoğunluk oluyor. Şırdan, Adana’da gece kültürünün bir parçası.” dedi.

Lezzet tutkunlarının buluşma noktası

Kent sakinlerinden Yasemin Dağtekin, Adana’nın “yemekle yaşayan bir şehir” olduğunu vurgulayarak, “Sabah menüsünde ciğer, akşam şırdan ve mumbar var. Adana kebabı ise günün her saati yeniyor.” diye konuştu.

İstanbul’da yaşayan Sercan Yıldız ve Londra’dan gelen Alican Malik ise Adana’ya her gelişlerinde bu 24 saat süren lezzet turuna katıldıklarını belirterek, “Adana’nın yemekleri dünyanın hiçbir yerinde yok.” ifadelerini kullandı.