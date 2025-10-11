Mor renkteki vargit çiçekleri, bölge halkı ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Çiçekler, yayladan dönüş zamanının ve kış hazırlıklarının başladığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Doğa Fotoğrafçıları Vargit’i Büyüleyici Buluyor

Ilgaz Dağı’na ailesiyle gezen Bayram Arslan, çiçeklerin güzelliğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Doğanın takvimi çok özel. İlkbaharda sarı çiğdemler açar, mor çiğdemler ise kışın geldiğini hatırlatır. Mor çiğdemlerle birlikte herkes kış hazırlıklarını tamamlar.”

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise, vargit çiçeklerinin Ilgaz Dağı’nda halı gibi yayılı olduğunu belirtti:

“Vargit çiçekleri yaylalarda açtığında, bilinir ki önümüz kıştır ve yayladan inme zamanı gelmiştir. Yaprağı olmayan bu çiçek, vakitsiz bir dönemde açar, üzerine çoğu zaman kar yağar.”

Vargit: Yayladan Dönüşün Habercisi

Vargit çiçeği, ilkbahar çiğdemlerinin aksine sonbaharda çiçek açmasıyla tanınıyor ve yörede yaz sonu ile kış başının habercisi sayılıyor. Çiçek açtığında köylüler yayladan dönmeye başlıyor, yollar kar ve kış koşullarına karşı hazırlanıyor.