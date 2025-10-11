Finn, Akdeniz’de insani yardım ve sivil arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapan bir hava aracı personeli olduğunu, gönüllü olarak filoya katıldığını belirtti. Geminin ele geçirilme anlarını anlatan aktivist, “2 helikopterle geldiler; helikopterlerden askerler indi. Geminin etrafında en az 6 küçük şişme bot ve bir büyük savaş gemisi vardı. Her şey çok hızlı gerçekleşti” dedi.

Gemideki tutuklama ve hapishane iddiası

Finn, İsrail askerlerinin gemiye çıktıktan sonra mürettebatı tek tek arayarak bir odaya kapattığını, Aşdod Limanı’na kadar en az 10 saat boyunca askeri personelle birlikte gemide tutulduklarını söyledi. İngiliz aktivist, tutuldukları yer için “İsrail’in en kötü şöhretli işkence hapishanelerinden birine gönderildik” ifadelerini kullandı.

Finn, Filistinli tutukluların hukuki destekten yoksun olduğunu belirterek, “İsrail hapishanelerinde yasa dışı olarak tutulan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Tutukluluk koşulları ve dayanışma vurgusu

Tutukluluk sırasında kendilerine sunulan yemek ve içecek tekliflerini reddettiğini anlatan Finn, “Bu işgal güçlerinden hiçbir şey almak istemedim; musluktan su içtim” dedi. Finn ayrıca en unutulmaz anı olarak yoldaşlarının dayanışmasını gösterdiğini ve sivillerin kuşatmayı kırmak için gerçekleştirdiği eylemi “inanılmaz” olarak nitelendirdi.

Filonun hedefi ve uluslararası çağrı

Özgürlük Filosu’nun amacını “Gazze halkına insani koridor açmak” olarak tanımlayan Finn, “Filistin özgürleşene, kuşatmayı kırana ve insani yardım koridoru açıp Gazze halkına ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi. İstanbul’a dönen aktivist, arkadaşlarının hâlâ İsrail’de alıkonulduğunu belirterek uluslararası topluma ve hükümetlere bu aktivistlerin serbest bırakılması için baskı çağrısında bulundu.