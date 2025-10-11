Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun taslağıyla suça sürüklenen çocuklara ilişkin önemli düzenlemeler geliyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, özellikle basit suçlara karışan çocuklar takibe alınarak rehabilitasyon programlarına dahil edilecek.

Taslakta, çocuk suçlulara indirim uygulanmayacağı belirtilirken, çocukları tetikçi olarak kullanan suç örgütlerine verilen cezaların her suç tipi için bir kat artırılacağı hükme bağlandı.

Ayrıca, hakimin takdirine bağlı olarak suç işleyen çocuklara indirimsiz ceza verilmesinin de önü açılacak. Yeni taslağın, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.