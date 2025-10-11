Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe-Mardin kara yolunda meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 otomobil, seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

