Bursa’da oynanan 3’üncü Grup maçlarında Göztepe, önce güçlü rakibi Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-2, ardından Bahçelievler Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Müsabakalarda dikkat çeken bir diğer detay ise Göztepe'nin 14 yaşındaki milli pasörü Melis Erdoğan oldu. Erdoğan, Bahçelievler karşılaşmasında süre alarak Kupa Voley tarihine geçti.

Aras Spor, Ankara’da Devleri Devirdi

Ankara’daki 1’inci Grup karşılaşmalarında sahne alan Aras Spor, önce Türk Hava Yolları’nı 3-1, ardından da zorlu mücadelede Nilüfer Belediyespor’u 3-2 yenerek grubunu zirvede tamamladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp tarihimizde ilk kez Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek finaldeyiz. İzmir, 13 yıl aradan sonra çeyrek finalde. Tüm neşemizle, hep birlikte yolumuza devam ediyoruz."

İzmir, 13 Yıl Sonra Yine Sahneye Çıktı

İzmir, en son 2012-13 sezonunda alt ligde yer alan Karşıyaka’nın 4’lü Final oynamasıyla Kupa Voley’de ses getirmişti. Karşıyaka, o yıl 4'üncü olmuş, ancak o tarihten bu yana İzmir temsilcileri çeyrek final görememişti. Göztepe ve Aras Spor’un başarısı, İzmir voleybolu adına tarihi bir geri dönüş anlamı taşıyor.