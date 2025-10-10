Emekli Albay Orkun Özeller hakkında, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özeller’in kamuoyunu provoke edebilecek nitelikte açıklamalarda bulunduğu, ifadelerinin toplumsal barışı zedeleyebileceği belirtildi.

Savcılık, Özeller’in söz konusu paylaşımlarıyla ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını değerlendirerek, 2 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianame, Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, Emekli Albay Orkun Özeller önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.