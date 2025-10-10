Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İran'dan ülkeye giren bir kişi, şüphe üzerine hastaneye götürüldü. Burada yapılan radyolojik görüntülemede şüphelinin makatında 3 parça halinde yabancı cisim tespit edildi. Hastanedeki operasyonla çıkarılan 3 pakette 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında polis, bu kişiyle bağlantılı olduğu ve aldıkları uyuşturucuyu kentte kullanıcılara sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi daha yakaladı. 47 gram daha metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.