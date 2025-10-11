Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

“Cesaretiyle değişim yaratan, hayalleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kız çocuklarımızın 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik ediyorum. Türkiye olarak, her bir kızımızın nitelikli eğitime erişmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini temel bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

Eğitim projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla kız çocuklarının geleceğe umutla yürüyebilmesini desteklediklerini belirten Erdoğan, kalkınmanın anahtarının kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebildiği yarınlarda saklı olduğuna dikkat çekti.

Mesajında özellikle Filistin başta olmak üzere çatışmaların gölgesinde büyüyen kız çocuklarını da anan Emine Erdoğan, “Hiçbir kız çocuğunun hayalinin yarım kalmadığı, barışın ve sevginin hüküm sürdüğü adil bir dünya diliyorum” ifadelerini kullandı.

