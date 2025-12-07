Gökce paylaşımında,

"BU KADARINI BEN DE HAYAL ETMEMİŞTİM!

Dün akşam hiç de planlı olmayan bir şekilde biraz da gelişine olağanüstü bir yemek yapıp yedim! Kendim de şaşırdım vallahi. Ne mi yaptım, nasıl mı yaptım buyurun

Dün öğlen saatlerine avukat görüşüne çıkarken yemek dağıtımı için sefertasımı kapı önüne koymayı atlamışım. Geldiğimde yemek yoktu. Bende bunu fırsat bilip avluya çıkmadan önce çay makinamın buharına azıcık tereyağı, azıcık zeytinyağı koyarak soğan ve biberlerimi doğradım. Hatta kırmızı kapya biberim de vardı onu da koydum. Buharda ağır piştiği için onlar pişedururken ben avluya yürüyüşe çıktım. Bir yandan da düşünüyorum. Ara ara da yemek hayalleri kuruyorum. Mantı mı düşünmedim, nefis bir bolonez soslu makarna mı hayal etmedim, et sote mi pişirmedim neler neler…

En son çocukken annem yemek pişirirken böyle soğan-biber-domates biraz da kıyma ile iç hazırlarken sebzesini eklemeden ekmeğimin içine koyar tadımlık verirdi. Pek hoşuma giderdi. Aklıma bu geldi ve akşama bu pişirdiğim içi, bu çocukluk günlerime özenerek yemeye karar verdim. Biberlerime salça ve azıcık baharat ekledim. Odamı mis gibi bir koku kapladı. Ben avluda yürürken tencerem tıkır tıkır yavaştan kaynıyordu.

Derken 16.45 gibi akşam yemeği için mazgalım açıldı. Yayla çorba, köfte ve bir adet haşlanmış patates.

Köfte arada bir çıkıyor ama hiç mi hiç lezzetli olmuyor. Kıyma kokusu bulaşmış daha çok ekmek tadan köfte benzeri yemeği son 2-3 aydır almıyordum. Bu kez istedim; bir anda o köftelerden kıyma yapabilirim fikri belirdi aklımda. Küçük küçük doğradım, iyice pişmiş yemek içime ekledim. Suyu da ekleyip bir saat daha pişmeye bıraktım, harika kokuyordu.

Soframı kuruyorken, daha doğrusu masama gazete sererken, dünün karavanasından kalan lavaşlar bana göz kırptı! Aldım buhar üstünde azıcık ısıttım. Küçük parçalara bölüverdim. Dolapta yoğurdum da vardı. Ona da azıcık sarımsak ekleyip harika bir sarımsaklı yoğurt yapıverdim. Sonra tabağıma koyduğum lavaşların üstüne yemek içlerimi serdim. Kenarına koyduğum sarımsaklı yoğurtla adeta bata çıka yedim. Neredeyse “Kayseri yağlaması” yapmıştım! Ya da “şebit yağlaması." Elbette bu iddiada bulunmak hadsizlik olur ama bana burada bayram ettirdi! Pek güzel oldu.

Tam bulaşığı yıkarken mazgalımı açan Adıyamanlı memur arkadaşım “Hocam lahmacun kokuyor, öyle bir şey mi yaptınız?” dedi. Harika kokuyor, bizim oralardaki kokulara benzer dedi. Şaşırdım, burada ikram edemiyorum ama çıkınca kendisini ağırlama sözü verdim. Sağ olsun çok onore etti beni…

Dün de bu yaşama tutunuş hikayesiyle sonlandı.

Teslim olmayacağım!

Her olumsuzluğu bir güzelliğe dönüştüreceğim.

Sonra bu güzel ülkedeki her olumsuzluğu birlikte güzelliğe dönüştüreceğiz.

Bizde bu umut, bu enerji, bu güç ve azim var!" dedi.

BU KADARINI BEN DE HAYAL ETMEMİŞTİM!



Dün akşam hiç de planlı olmayan bir şekilde biraz da gelişine olağanüstü bir yemek yapıp yedim! Kendim de şaşırdım vallahi. Ne mi yaptım, nasıl mı yaptım buyurun😊



Dün öğlen saatlerine avukat görüşüne çıkarken yemek dağıtımı için sefertasımı… pic.twitter.com/otXrLN30k1 — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 7, 2025