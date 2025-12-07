Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
İçeriği Görüntüle

17 Kasım’da Çaltı köyündeki maden ocağında, heyelan riskini azaltmaya yönelik çalışmaları sahada denetlediği sırada ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen 66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı. O günden bu yana ekipler bölgede yoğun bir arama faaliyeti yürütüyor.

Madende 5 ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına; Sivas ve Erzincan’dan gelen AFAD ekipleri ile Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE’ye bağlı toplam 8 araç, 39 personel ve kokuya duyarlı kadavra arama köpeğikatılıyor.

Zaman zaman yeni toprak kaymalarının meydana geldiği bölgede ekipler, can güvenliğini gözeterek çalışmaları titizlikle ve kontrollü bir şekilde sürdürüyor.

Kaynak: AA