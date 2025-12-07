17 Kasım’da Çaltı köyündeki maden ocağında, heyelan riskini azaltmaya yönelik çalışmaları sahada denetlediği sırada ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen 66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı. O günden bu yana ekipler bölgede yoğun bir arama faaliyeti yürütüyor.

Madende 5 ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına; Sivas ve Erzincan’dan gelen AFAD ekipleri ile Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE’ye bağlı toplam 8 araç, 39 personel ve kokuya duyarlı kadavra arama köpeğikatılıyor.

Zaman zaman yeni toprak kaymalarının meydana geldiği bölgede ekipler, can güvenliğini gözeterek çalışmaları titizlikle ve kontrollü bir şekilde sürdürüyor.