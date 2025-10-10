Rekabet Kurulu, spor giyim devi Adidas’a 402 milyon lira idari para cezası verdi. Kurulun açıklamasına göre, Adidas yetkilileri satış noktalarına müdahale ederek “yeniden satış fiyatı tespiti” yaptı ve bu yolla piyasa rekabetini engelledi.

Yapılan incelemede, Adidas’ın bayilerinin ürünleri serbestçe fiyatlandırmasını önlediği, belirli fiyat aralıkları dayattığı ve bu durumun hem perakende rekabetini hem de tüketici tercihlerini olumsuz etkilediği tespit edildi.

Rekabet Kurumu, alınan bu kararın piyasada fiyat belirleme özgürlüğünü korumak ve rekabetin adil şekilde sürmesini sağlamak amacıyla alındığını duyurdu.