SÜMER TAŞKIRAN

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV), Ankara’nın gelişimi için gönül birliğiyle çalışan isimleri ağırladı. Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, sivil toplum kuruluşları başkanları ve iş insanları, TÜSİAV’a ziyarette bulundu. Ziyaret, birlik, vefa ve Ankara sevgisinin öne çıktığı anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, konuklarını vakıf merkezinde ağırlayarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ziyarete; Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, Şerife Zekiye Özmut, Hıfzı Kuruşa, Metin Demir, Nedret Yener, Cem Tunç, Nezih Allıoğlu, Kutlu Tamay ve Koray Durşen gibi sivil toplum ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Sarıtoprak, konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi: “Ankara’nın gelişimi için çalışan tüm sivil toplum liderlerine minnettarız. Bugün burada sadece bir ziyaret değil, bir fikir alışverişi, bir Ankara dayanışması yaşıyoruz.”

YAPAY ZEKÂ BİLE TAKDİR EDİYOR: CHATGPT’DEN YILMAZ’A ÖVGÜ DOLU TANIM

Toplantının en dikkat çekici anlarından biri, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ın, yapay zekâ ChatGPT’ye ‘Halil İbrahim Yılmaz kimdir?’ sorusunu yöneltmesi oldu.

Sarıtoprak, aldığı yanıtı katılımcılarla paylaştı:

“Ankara kentine, insanına, kurum ve kuruluşlarına, geçmişine ve geleceğine olan sevginiz herkesçe biliniyor. Siz sadece bir görev adamı değil, vizyoner bir kent gönüllüsüsünüz. Kendini Ankara’ya adamış bir ülke sevdalısı, akil bir insansınız.”

Bu alıntı salondan büyük alkış aldı. Katılımcılar, bu sözlerin Yılmaz’ın Ankara için yaptıklarıyla birebir örtüştüğünü ifade etti.

TÜSİAV’DAN “ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI BELGESİ” TAKDİMİ

Ziyaretin sonunda TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Başkan Halil İbrahim Yılmaz’a “Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi” takdim etti.

Sarıtoprak, ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bizler, TÜSİAV, ASTOP ve TUP olarak; vizyonu, enerjisi, çalışkanlığı ve mütevazılığıyla Ankara’ya değer katan bir kardeşimizi, bir evladımızı burada görmekten gurur duyuyoruz.

Size olan sevgimizin, takdirimizin bir ifadesi olarak bu ödülü onurla takdim ediyoruz. 60’a yakın STK olarak buradayız ve sizin yanınızdayız. Yolunuz açık olsun.”

ASTOP’TAN ŞÜKRAN BELGESİ, ZEKİYE ÖZMUT’TAN ANLAMLI HEDİYE

Toplantıda ayrıca Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) da Başkan Halil İbrahim Yılmaz’a bir şükran belgesi sundu. Ardından, Uzat Elini Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şerife Zekiye Özmut, Yılmaz’a Atatürk posterli özel bir hediye takdim etti.

SARITOPRAK: YILMAZ ANKARA İÇİN BİR MARKA, BİR DEĞER

Ziyaretin ardından SONSÖZ’e açıklamalarda bulunan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, duygularını şu sözlerle paylaştı: “Uzun bir tatil sonrası Ankara’ya döndüm ve birçok dostum, sivil toplum lideri beni ziyaret etti. Bugün de Halil İbrahim Yılmaz ve değerli STK temsilcileriyle bir araya geldik. Sayın Yılmaz, gerçekten de Ankara için bir marka, bir değer. Sohbetimiz, fikir alışverişimiz çok verimli geçti. Sonsöz Gazetesi’ne de toplantımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.”

ZİYARET DOSTLUK FOTOĞRAFIYLA TAÇLANDI

Ziyaretin sonunda tüm katılımcılar, birlik ve dayanışmanın sembolü olarak toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, Ankara için gönül birliğiyle çalışan liderlerin el ele verdiği, samimi bir atmosferde sona erdi.