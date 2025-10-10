Kazı Kazan kartını sabah saatlerinde alan vatandaş, büyük ikramiyeyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Hemen büfe sahibi Tolga Türkyılmaz’a kuponu teyit ettirdi. Büyük ödülün gerçekten de kazandığı anlaşılınca, sevinçten titreyen talihliye su verildi.

Bayi sahibi Türkyılmaz, duygularını şöyle dile getirdi:

“İnşaat işçisi olan vatandaş haftada birkaç kez gelir, şansını denerdi. Bu defa gerçekten büyük şans onun yüzüne güldü. Daha önce de 1 ve 2 milyon TL kazananlar olmuştu ama ilk kez 24 milyon TL’lik bir ikramiye verdik. İhtiyaç sahibi birine çıkması bizi ayrıca mutlu etti.”

Vatandaşlar Umutlandı: “Bize de Çıkar mı?”

Burhan Türkeli (73):

“Bana da 24 milyon TL çıksa hemen bir ev ve araba alırım. Geri kalan parayı torunlarıma dağıtırım.”

Arzu Karaman (45):

“Kızıma güzel bir gelecek hazırlamak isterim. Eğitimine yatırım yaparım. Kalanıyla da sakin bir sahil kasabasına yerleşirim.”

Kazı Kazan Oyunu Nedir?

Kazı Kazan, Milli Piyango İdaresi onaylı şans oyunlarından biridir. Farklı temalarda basılan kartlar üzerindeki gizli alanlar kazındığında, çıkacak sembol ya da rakam eşleşmelerine göre ikramiye kazanılır. “Ödül Yağmuru”, bu oyunlar arasında en yüksek ödül seçeneklerinden birini sunuyor.

Şansını Denemek İsteyenler İçin Tavsiyeler

Kartları güvenilir bayilerden alın

Dikkatlice kontrol edin

Kazandıysanız hemen onaylatın

Kuponunuzu saklayın

Sonuç: Şans Kapıyı Ordu’da Çaldı

Altınordu’da gerçekleşen bu büyük ikramiye, “Kazı Kazan” oyunlarının hayat değiştiren gücünü bir kez daha ortaya koydu. Şanslı vatandaşın kimliği gizli tutulurken, bölgedeki şans oyunlarına olan ilginin artması bekleniyor.