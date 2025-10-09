Pursaklar ilçesinde, boş bir arazide eski eşini tabanca doğrultarak rehin aldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu ve gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pursaklar’da meydana geldi. Kimliği açıklanmayan şüpheli, elinde tabanca ile eski eşini tehdit ederek rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yaklaşık dakikalar süren ikna çabası sonucunda silahı bırakmaya ve teslim olmaya ikna etti.

Olay sırasında, şüphelinin kadına silah doğrulttuğu ve rehin aldığı anlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.