Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’ye gerçekleştirdiği ziyarette hemşehrileriyle buluştu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inerek otobüse geçti ve burada kısa bir konuşma yaptı.

Yoğun bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katıldık, tüm dünyaya seslendik. Dönüşte İstanbul’da bazı programlara iştirak ettik. Baba ocağımıza gelme sözümüz vardı, elhamdülillah bugün bunu yerine getirmek nasip oldu” dedi.

“Rize ve Trabzon’da mitingler düzenleyeceğiz”

Yağmurlu bir akşamda vatandaşlarla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın Rize programımız olacak. Valilik önünde açılış programımızı ve mitingimizi gerçekleştireceğiz. Ardından Ayder Yaylası’ndaki çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Cumartesi günü de programlarımız sürecek. Pazar günü ise Trabzon’da saat 15.00’te miting yapacağız” diye konuştu.

“Rize’deki heyelan bölgelerini göreceğiz”

Son dönemde Rize’de yaşanan sel ve heyelanlara da değinen Erdoğan, “Bu felaketler bizleri üzdü ama çok şükür can kaybı yaşanmadı. Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz. Ayder toparlanmış durumda, ancak daha da güzelleştirmek istiyoruz. TOKİ’nin yaptığı konutlar beni ayrıca mutlu etti. Şehir hastanemizin inşaatı sürüyor, yerinde inceleyeceğiz. Güneysu’daki hastane de hızla tamamlanıyor. Hem altyapı hem üstyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“AK Gençlik omuz omuza yürümeye devam edecek”

AK Parti Gençlik Kolları üyelerine de seslenen Erdoğan, “AK Gençlik deyip de işi dere yatağına bırakmayın. Gençlerin hepsi sizinle omuz omuza olacak ve AK Parti çatısı altında yola devam edecek” diyerek gençlere çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve vatandaşların cuma gününü kutladı.