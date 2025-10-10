Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Gemlik Sokak'ta bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında iş yerinde ‘yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ü.A., T.S.M. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan T.S.M., polis merkezine götürüldü. (DHA)

Kaynak: DHA