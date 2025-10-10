Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 334 gram bonzai, 309 adet uyuşturucu hap, ⁠9.84 gram metamfetamin, ⁠2 hassas terazi kalem tipi silah ve 8 adet fişek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu, 1 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: DHA