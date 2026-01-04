AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Talat Yalaz'ı eleştirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Yalaz'ın sözlerinin 'etkileşim figüranlığı' olduğunu bildirdi.

Albayrak, Yalaz'ın söz konusu ifadelerine ilişkin, 'Genel Başkanı Türkiye'yi Batı'ya şikayet etme kuyruğuna girmiş, kapı kapı 'randevu dilenip' yüz bulamayınca 'terk edildik' diye ağlayan bir partinin yerel temsilcisi olarak bağımsızlıktan bahsetmeniz tam bir siyasi akıl tutulmasıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetinde masayı kuran küresel bir lider olduğunu vurgulayan Albayrak, 'Sizin gibi 'çapsız siyaset' anlayışıyla Batı'dan aferin bekleyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz. Siz CHP'liler olarak ancak slogan atarsınız. Biz ise ecdadımızdan miras aldığımız o tam bağımsızlık ruhunu bugün Mavi Vatan'da, Karabağ'da, Suriye'nin kuzeyinde ve dünyanın pek çok noktasında yerli ve milli teknolojilerimizle sahada yaşatırız.' ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Yalaz'a yönelik 'Siz bırakın küresel diplomasiyi de Eskişehir'de hangi caddeye duba dikip üç gün sonra hangisinden geri sökeceğinize, köstebek yuvasına dönen yolları hangi asırda yamayacağınıza, musluktan akan suyun kalitesini artırıp hemşehrilerimizin derdine nasıl derman olacağınıza kafa yorun.' ifadelerini kullanan Albayrak, şunları kaydetti:

'Vizyonunuz bir kaldırımı boyamaktan, başarınız ise Eskişehir trafiğini kördüğüm yapmaktan ibaretken Türkiye'nin dünya siyasetindeki rotasına dair cümle kurmanız ancak bir mizah konusu olabilir. Önce yönettiğiniz şehirdeki sorunları çözün sonra cihan siyaseti üzerine konuşmaya heves edin. Kendinizi gülünç duruma düşürmeyin. Haddinizi ve yerinizi bilin.'