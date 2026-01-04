İstanbul’da cuma günü akşam saatlerinde başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar zarar görürken, araçlarda maddi hasar oluştu. Özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkisi daha yoğun hissedildi.

Avcılar Sahili’nde rüzgârın etkisiyle denizde oluşan büyük dalgalar mendirekleri aşarak sahile ulaştı. Sahil boyunca etkili olan dalgalar zaman zaman tehlikeli görüntüler oluşturdu.

Avcılar Sahili’nde Dalgalar Mendireği Aştı

Lodos nedeniyle Avcılar’da denizin kabardığı, dalga boylarının yükseldiği görüldü. Sahile yürüyüş yapmak için gelen bazı vatandaşlar, oluşan manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydederken, şiddetli rüzgâr nedeniyle yürümekte zorlananlar da oldu.

Ağaç Dalları Kırıldı, Konteynerler Devrildi

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr sebebiyle bazı ağaçların dalları kırıldı, bazı bölgelerde ise çöp konteynerlerinin devrildiği gözlendi. Yetkililer, lodosun etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.