İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, son iki hafta içerisinde 14 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 202 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 4 kaçak silah imalathanesinin de ortaya çıkarıldığı bildirildi.

“Halkın Huzurunu Bozan Yapılara Darbe Vurduk”

Açıklamasında operasyonların önemine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, yakalanan şüpheliler sayesinde hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçların önüne geçildiğini hem de organize suç örgütlerinin silah temin yollarının kesildiğini belirtti. Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelenin yalnızca yasa dışı ticareti değil, bu silahlarla işlenmesi muhtemel tüm suçları engellemeyi hedeflediğini vurguladı.