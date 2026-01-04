Van’ın Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi’nde iki gün önce yaşanan çığ olaylarının ardından ulaşıma kapanan mahalle yolu tekrar açıldı. İran sınırına yakın konumda bulunan ve ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bölgede, yoğun kar yağışı sonrası dört ayrı noktada çığ meydana geldi.

Çığ düşmesi nedeniyle yolun kapanmasının ardından bölgede karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Kar Savurma Makineleriyle Müdahale

Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolun açılması için kar savurma makineleriyle yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda Sualtı Mahallesi yolu yeniden araç geçişine uygun hale getirildi.

Yetkililerden Çığ Uyarısı

Yetkililer, bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığını belirterek, olumsuz hava koşullarının devam edebileceğine dikkat çekti. Vatandaşların özellikle çığ riski bulunan alanlarda tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça bu bölgelerde seyahat etmemeleri istendi.