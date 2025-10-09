Dikey formatlı dizileriyle dikkat çeken Vitpepper Studios, yurt dışında yayınlanan 20’den fazla dikey dizisinin ardından, tamamen yapay zekâ ile üretilen yeni projesi “Tesseract”ı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kaybolmuş bir annenin alternatif gerçeklik hikâyesi

Adını çok boyutlu bir geometrik kavramdan alan Tesseract, farklı gerçeklikler arasında kaybolan bir annenin kayıp çocuğunu arama hikâyesini konu alıyor. Yapımcılığını Bihter Günaydın, senaristliğini ve yaratıcılığını Erim Şişmanüstleniyor. Dizinin ana karakteri Laila, tamamen yapay zekâ ile oluşturulan oyuncu “İz” tarafından canlandırılıyor.

Ünlü oyuncuların görüntü ve ses hakları yapay zekâya devredildi

Projede Özcan Deniz ve Akın Akınözü, görüntü ve ses kullanım haklarını Vitpepper Studios’a devrederek Türkiye’de yapay zekâ ile üretilen ilk dizide yer aldı. Deniz, dizide işgal altındaki bir devlet liderini, Akınözü ise isyancı bir hacker’ı (hacktster) canlandırıyor. Her iki oyuncunun sesi ve görüntüsü yapay zekâ teknolojisi ile klonlandı. Dizi, uluslararası izleyiciye ulaşabilmesi için İngilizce olarak hazırlandı.

Altı kısa bölümle izleyici karşısında

Altı bölümden oluşan Tesseract, her bölümü 7-9 dakika arasında değişen kısa formatıyla sunulacak. Vitpepper Studios, diziyi 13 Ekim’de Cannes’daki MIPCOM Fuarı’nda uluslararası pazara tanıtacak.