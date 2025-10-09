Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, DEM Parti grubunun “10 Ekim Katliamındaki Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun Ortaya Çıkarılması” başlıklı araştırma önergesi tartışmaların ardından reddedildi.
Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, önergenin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında “Gar saldırısı” tartışması yaşandı. Önerge üzerine CHP adına Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti adına ise Ankara Milletvekili Murat Alparslan söz aldı.
Tartışmalar sırasında DEM Partili milletvekilleri tepki gösterirken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanvekili’nden müdahale istedi. CHP’li Veli Ağbaba ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yaşanan tartışmalara yanıt verdi.
Tartışmaların ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, önergeyi oylamaya sundu. Önerge, AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.