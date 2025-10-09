Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Ekim Perşembe günü için Ankara’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini, rüzgarın ise zaman zaman kuvvetli eseceğini açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren başkentte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra yer yer sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği, rüzgârın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Ankara genelinde hava sıcaklığının 2 ila 3 derece düşeceği, günün en yüksek sıcaklığının 18, en düşük sıcaklığının ise 9 derece civarında olacağı öngörülüyor.