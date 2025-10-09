İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir kişinin ilçede uyuşturucu ve sentetik ecza hap bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yakalanan şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 2 sentetik ecza hap, 3 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' ve 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak satın almak veya kabul etmek' suçlarından işlem başlatıldı.