İrem Derici’den uyuşturucu iddialarına sert yanıt
İrem Derici’den uyuşturucu iddialarına sert yanıt
İçeriği Görüntüle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 13:33’te, Marmara Denizi'nde 3.6 (Mw) büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu.

Depremin merkez üssü, İstanbul’un Silivri ilçesine 27.11 kilometre uzaklıkta yer alırken, sarsıntının derinliği ise 9.9 kilometre olarak ölçüldü.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar