Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 13:33’te, Marmara Denizi'nde 3.6 (Mw) büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu.
Depremin merkez üssü, İstanbul’un Silivri ilçesine 27.11 kilometre uzaklıkta yer alırken, sarsıntının derinliği ise 9.9 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-10-09
Saat:13:33:11 TSİ
Enlem:40.82278 N
Boylam:28.27222 E
Derinlik:9.9 km
Detay:https://t.co/a75prz8UUD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Uğurcan Bayrakdar