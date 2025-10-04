Mamak Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir projeye imza attı. Yeni açılan Evcil Hayvanlar Polikliniği, sevimli dostlarımız için kapılarını ücretsiz muayene hizmetiyle açtı. Belediyeden yapılan açıklamada, minik dostların sağlığının önemine dikkat çekilerek, vatandaşların evcil hayvanlarını ücretsiz olarak muayene ettirebilecekleri belirtildi. Poliklinikte görevli veteriner hekimler, can dostlarımızın sağlığı için hazır bekliyor.

Yeni hizmetin adresi ise şöyle: Mamak Belediyesi Evcil Hayvan Polikliniği Çağlayan Mahallesi, Mamak Cd. No: 128, Mamak (Şehit Eren Bülbül Buz Pateni Pisti yanı)

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, projenin hem hayvan dostlarının hem de sahiplerinin yaşam kalitesine katkı sağlayacağını ifade etti.