Alpes-Maritimes Valiliği, Nice kentindeki Moulins Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nın talimatıyla güvenliğin yeniden sağlanması için mahalleye takviye güçlerin gönderileceği ifade edildi. Fransa basını, saldırıya ilişkin ‘organize çete kapsamında kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA