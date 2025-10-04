4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında birçok şehirde etkinlikler düzenleniyor. Belediyeler, gönüllü dernekler ve hayvanseverler sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dikkat çekmek için bir araya geldi.

Hayvan barınaklarında mama dağıtımı, sahiplendirme etkinlikleri ve farkındalık yürüyüşleriyle hem sahipli hem de sahipsiz hayvanların yaşam haklarına vurgu yapılıyor. Uzmanlar, hayvanların sadece bir gün değil her gün korunması gerektiğini, onların da yaşam hakkına saygı duyulmasının insanlık görevi olduğunu hatırlatıyor.

Veteriner hekimler de vatandaşlara çağrıda bulunarak, sokakta yaşayan hayvanlara temiz su ve mama bırakmanın özellikle kış ayları yaklaşırken büyük önem taşıdığını belirtti.

Hayvan hakları savunucuları ise Hayvanları Koruma Kanunu’nun etkin şekilde uygulanmasını ve ihlallerin daha ağır cezalarla karşılanmasını talep ediyor.