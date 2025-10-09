Ünlü oyuncu Hande Erçel’in hikâyesini yazdığı ve başrolünü Metin Akdülger’le paylaştığı yeni film “İki Dünya Bir Dilek”, aralık ayında Prime Video platformunda izleyiciyle buluşacak.

Romantik-dram türündeki yapım, yılın en merakla beklenen yerli filmleri arasında yer alıyor.

Yönetmenliğini üstlenen ekip, seyirciyi geçmişle bugünü harmanlayan duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Film, 1998 yılbaşı gecesi aynı hastanede yolları kesişen iki çocuğun hikâyesini anlatıyor. Küçük yaşta yaşadıkları o sihirli an, Bilge ve Can’ın kalplerinde derin bir iz bırakır. Yıllar geçtikçe Bilge başarılı bir avukata, Can ise önemli bir arkeolojik keşfe imza atan bir uzmana dönüşür. Hayat onları farklı yönlere savursa da kader, yıllar sonra bir kez daha yollarını kesiştirir. Bu karşılaşma, geçmişte doğan büyülü bağın yeniden sınandığı anlara sahne olur.

“İki Dünya Bir Dilek”, bir dileğin nelere vesile olabileceğini gözler önüne seren güçlü bir anlatı sunmayı hedefliyor. Film, aşkın, kaderin ve zamanın iç içe geçtiği dokunaklı hikâyesiyle seyircileri ekran başına kilitleyecek.