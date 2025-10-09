Porsche, 2024 yılının ocak-eylül dönemine ilişkin araç teslimat verilerini açıkladı. Lüks otomobil üreticisinin küresel teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 212 bin 509 adede geriledi.

Şirketin verilerine göre, Çin pazarında yüzde 26’lık düşüşle 32 bin 195 araç teslim edildi. Porsche, açıklamasında “Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında özellikle lüks segmentte zorlu pazar koşulları ve Çin pazarındaki yoğun rekabet yer alıyor.” ifadelerine yer verdi.

Çin pazarı Porsche’yi zorluyor

Alman üreticinin Çin’e yaptığı teslimatlar, toplam küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturdu. Şirketin Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Kuzey Amerika’da artış, Avrupa’da düşüş

Porsche’nin Kuzey Amerika’daki teslimatları yılın 9 ayında bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 64 bin 446 adedeyükseldi.

Buna karşılık Almanya içi teslimatlar yüzde 16 düşüşle 22 bin 492 adede, Almanya hariç Avrupa satışları ise yüzde 4 azalışla 50 bin 286 adede geriledi.

Beklentiler aşağı çekilmişti

Tamamen ihracata bağımlı olan Porsche, zayıf talep, Çin’de artan rekabet baskısı ve ABD’nin yükselttiği gümrük vergileri nedeniyle geçtiğimiz ay 2024 yılına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti.