SÜMER TAŞKIRAN

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği (İBB DER) ile Bartın Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Dost Meclisi Buluşmaları, bu yıl “Dezenformasyon ve Çifte Standart: Filistin ve Gazze – Hakikatin İki Yönlü Kuşatması” temasıyla gerçekleştirildi.

Ankara Hamamönü Kabakçı Konağı Kültür Sanat Evi’nde yapılan konferans, yoğun katılımla dikkat çekti.

Konferansa; İBB DER Genel Başkanı Yücel Can, Dr. Özcan Kars, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, çok sayıda STK temsilcisi ile

Türkmen Dağı'nda savaşta parçalanan çocuklar anneleri ile birlikte katılım sağladı.

Son yıllarda dünya gündeminde sıkça yer bulan Filistin meselesine odaklanan programın moderatörlüğünü Dr. Özcan Kars üstlendi. Açılış konuşmasını ise İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can yaptı.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN ZALİMİN YANINDA OLMADIK"

İBB DER Genel Başkanı Yücel Can, konuşmasında Gazze’de yaşanan saldırılara ve dünya kamuoyundaki sessizliğe değindi. Can, şu ifadeleri kullandı: “Biz hiçbir zaman zalimin ve zulmün yanında olmadık. Herkes bir gün güneşin batıdan doğacağını bekliyor. Fazla beklemeyin; güneşin batıdan doğması, farklı dine mensup insanların kalplerinde merhametin uyanmasıdır. Umarım bu merhamet bizlerle birlikte canlanır.”

Derneklerinin bir gönül hareketi olduğunu vurgulayan Can, “Filistin meselesinde söze gerek yok, vicdan yeterlidir. Sayın Rektörümüzün ülkemiz adına yaptığı tüm çalışmaları gönülden destekliyoruz. Kendisinin bu konudaki gayretleri, bir ibadet aşkıyla yürüttüğü hizmetlerdir" dedi.

REKTÖR AKKAYA: GAZZE'DE HAKİKAT İKİ YÖNLÜ BİR KUŞATMA ALTINDA

Açılış konuşmasının ardından söz alan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, konuşmasında Filistin topraklarının 1948’den bu yana maruz kaldığı yayılmacı İsrail politikalarına dikkat çekti. Akkaya, “1948 yılından beri İsrail’in yerleşimci politikaları sonucunda Filistin toprakları işgal edildi. Bugün elimizde sadece Gazze ve Batı Şeria’nın küçük bir kısmı kaldı. 7 Ekim 2023’te başlayan süreçte 100 binden fazla insan şehit oldu, binlerce aile yerinden edildi. Çocuklar, yaşlılar, masum siviller hedef alındı" ifadelerini kullandı.

"MODERN SAVAŞLAR TOPLA DEĞİL, ALGORİTMALARLA DA YÜRÜTÜLÜYOR"

Rektör Akkaya, konuşmasında medya ve iletişimin savaş süreçlerindeki belirleyici rolüne vurgu yaparak, “Gazze’de sadece silahlarla değil, bilgiyle de savaş yürütülüyor. Filistin’deki hakikat, hem dezenformasyon dalgaları hem de uluslararası medyanın çifte standartlarıyla kuşatma altında. Gerçekler; sosyal medya botlarından uluslararası kuruluşların açıklamalarına kadar her düzeyde çarpıtılıyor" dedi.

Akkaya ayrıca, Suriye ve Ukrayna savaşlarındaki uluslararası yargı yaklaşımlarını karşılaştırarak “soykırımın makul ölçüsünün olamayacağını” belirtti.

Akkaya, “Soykırım, soykırımdır. Azı - çoğu olmaz, makulü - gayrimakulu olmaz. Bu da başlı başına bir garabettir. Modern çağın savaşları yalnızca silahlarla değil, kelimeler ve algoritmalarla yürütülüyor. Gördüğümüz her bilgiyi sorgulamak ve teyit etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

"BARTIN ÜNİVERSİTESİ, GAZZE İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLİYOR"

Konuşmasının sonunda, Bartın Üniversitesi’nde Filistin’e destek kapsamında alınan kararlardan bahseden Rektör Akkaya şu ifadeleri kullandı:

“Bartın Üniversitesi olarak İsrail’e destek veren ürünleri üniversitemizden tamamen çıkardık. Her hafta Gazze ile ilgili farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Eğer bugün burada bir bilinç uyandırabildiysek, ne mutlu bizlere.”

Programın sonunda İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği (İBB DER) ile Bartın Üniversitesi Arasında Protokol İmzalandı. İşbirliği metninde Akademi kurulması öngörülüyor.

Konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Konferans'a, İdareci ve Bürokratlar Birliği Yüksek İstişare ve Onur Kurulu Üyesi Sayıştay Üyesi Kadir Çelik, Yüksek İstişare, Onur Kurulu ve İBA Üyesi Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Hak-iş Denizli, Yozgat, Fırat Üniversitesi Mezunları Dernek Başkanı Ali Hıdır Ertem, STK Duayeni Mustafa Kır, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Baş Müfettişi Mahmut GÜN, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi Birim Sorumlusu Sayın Hüseyin KÖKTAŞ, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Ankara Şube Başkanı Halil KESKİN, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şener ÖNEN, İdareci ve Bürokratlar Birliği Malatya İl Temsilcisi Dr. Abdullah AKGÜNEŞ, Gebze Sosyal Güvenlik Merkezi Kocaeli personeli, İdareci ve Bürokratlar Birliği Üyesi Evren Kadir Yılmaz ve toplumun değişik kesimleri ilgi gösterdi.