Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. E.E. kafede bulunduğu esnada, alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartıştıkları akrabası Ö.E. geldi. Ö.E. yanında getirdiği av tüfeğini akrabası E.E.'ye doğrulttu. Çevredekiler panik ve korku yaşadı. Saldırı girişimi bir kişi tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

TÜFEK TUTUKLUK YAPTI

Görüntülerde, saldırgan E.Ö.’nün akrabasına doğrulttuğu tüfeğin tetiğine bastığı ancak silahın tutukluk yaptığı görüldü. Bunun üzerine hızla kafeden çıkan şüphelinin bir araca binerek olay yerinden ayrıldığı görüntülerde yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheli Ö.E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Ö.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)